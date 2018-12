Deel dit artikel:













Kernreactor Doel 4 weer opgestart, storing eerder verholpen dan was verwacht Kerncentrale Doel ligt vlak aan de grens bij Ossendrecht (Foto; Erik Peeters)

BREDA - Kernreactor Doel 4, net over de grens bij Antwerpen, is donderdagmiddag weer opgestart. Dat meldt Omroep Zeeland. De reactor werd vorige week stilgelegd na een storing aan een pomp in het niet-nucleaire gedeelte. Sinds donderdagmiddag 'hangt' de reactor weer aan het stroomnet.

Geschreven door Erik Peeters

Eerder ging exploitant Engie Electrabel er nog van uit dat Doel 4 pas op 31 december weer in bedrijf zou worden genomen: "Als een kerncentrale afgeschakeld wordt, zijn we verplicht het elektriciteitsnet te melden wanneer de reactor weer in werking gesteld kan worden", aldus woordvoerder Nele Scheerlinck van het bedrijf: "De interventies zijn vlotter verlopen dan aanvankelijk was gedacht, vandaar dat we een paar dagen vroeger zijn."



Niet meteen op volle toeren

Het vermogen van de reactor wordt nu opgebouwd. Morgenochtend rond half tien draait Doel 4 weer op vol vermogen (1039 megawatt). Doel 1 en 2 liggen voorlopig nog wel stil vanwege groot onderhoud. "We verwachten dat Doel 1 eind januari opnieuw aangesloten kan worden op het net. Doel 2 eind maart", legt Scheerlinck uit.