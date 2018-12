Van kerst tot oudjaar in drie seconden, designer Maarten Baas maakt van kerstboom een glitterfontein

DEN BOSCH - Kerstmis 2018 zit er op. Wat nog aan het feest herinnert, zijn het opgeblazen gevoel in je buik, de gourmet-lucht in je hele huis én natuurlijk de uitbundig versierde kerstboom in die anders zo saaie hoek van je woonkamer. Wat nou als je die boom in een soort hakselaar kon laten verdwijnen, en dat het resultaat dan een fleurige glitterfontein zou zijn die metershoog de lucht inspuit? Juist, net zoals siervuurwerk! Designer en ere-Brabander Maarten Baas kan dat, zo is te zien op Instagram. Gelukkig nieuwsjaar alvast!





In kerstman-outfit tilt Baas in het filmpje de volledige kerstboom op. Naar buiten met dat ding. Daar staat in het aardedonker een hakselaar, een soort versnipperaar te wachten. Boom met ballen en al erin en het resultaat is indrukwekkend: een metershoge glitterfontein die niet zou misstaan tijdens de jaarwisseling. 'Happy newyear' van Abba op de achtergrond, en we raken alweer helemaal in de stemming voor het volgende feest.

Het creatieve filmpje van de designer heeft al bijna 1200 likes op Instagram. Een greep uit de reacties: 'Dit kan alleen Maarten Baas verzinnen... the founder of distroy... geniaal...!!!'. En: 'So good so perverse so brilliant'.

'Veer in m'n reet'

Het filmpje eindigt met de tekst: 'Let's move on'. Zelf laat Baas tijdens de komende jaarwisseling een jaar achter zich dat begon met de benoeming tot Ereburger van Brabant. Commissaris van de Koning Wim van de Donk zei tijdens de nieuwjaarsreceptie: "Het leek ons een goed idee om Brabants meest prominente en ook internationaal zeer gewaardeerde ontwerper, kunstenaar en designer te eren.” En verder: "Zijn werk is te zien in alle grote wereldsteden. Hij is een van de meest invloedrijke ontwerpers van begin 21e eeuw.”

Baas noemde die prijs 'een veer in mijn reet'.