Rondwandelen in een sprookje: kinderen in Breda zoeken de Grote Gezellige Bosfee

Het sprookje is bedacht door Floris Hoefakker, de boswachter van onder andere het Mastbos. Hij is de verteller en ook degene die de kinderen meeneemt. "Mijn spanningsniveau zat volgens mij nog boven dat van de kinderen", zei hij donderdag na afloop.

De wandeling werd deze avond voor het eerst gehouden. Voorafgaand aan de tocht was er een kort woordje van wethouder Paul de Beer. Hij roemde vooral de creativiteit waarmee initiatieven als dit ontstaan en uitgevoerd worden in en rond zijn stad.

Grote Gezellig Bosfee

"Het sprookje is gebaseerd op het bestaande Bredase sprookje van Careltje", legt Hoefakker uit. "Careltje leeft in de ondergrondse gewelven van de stad." De Grote Gezellige Bosfee zwerft juist door het bos. Het is aan de kinderen om haar in het donker te zoeken. Elk kind heeft daarvoor een lichtje in de hand. En ze worden uitgedaagd: "Kinderen moeten rennen, roepen, liggen en dansjes doen. Er worden heksen geroepen en dierengeluiden worden nagebootst. Soms is het spannend om in het donker, met een lichtje, door het donkere bos te struinen."

In deze donkere dagen na kerst geeft de lichtjeswandeling een beetje licht. "Ik vind het mooi dat ik de kinderen mee de natuur in kan nemen op een bijzonder moment in het donker", legt Hoefakker uit. De boswachter heeft er duidelijk plezier in. Onderweg worden marshmallows opgewarmd boven het vuur. De wandeling sluit af met een gezamenlijke ketel warme chocomel, eveneens dampend boven een goed kampvuur.









Betoverend Breda

Deze wandeling is een van de vele Bredase activiteiten in de winter. Onder de naam 'Betoverend Breda' worden tal van activiteiten bedacht. Staatsbosbeheer heeft daarvoor de samenwerking met de VVV in de stad opgezocht. "Het Mastbos is tenslotte een sprookjesachtig bosgebied." Vrijdag aan het einde van de middag start er weer een wandeling in het Mastbos. Opgeven kan nog de hele dag bij de VVV, maar wordt wel op prijs gesteld.