Net 200 kilometer geschaatst maar Harrie (60) gaat zo weer het ijs op

Waar dacht hij aan tijdens die vele rondjes op de ijsbaan? “Ach je deelt het in. Om het uur was er een dweilpauze. Dus met dat ritme ben je steeds bezig. Daarbij zorgde de muziek voor een goede sfeer.”

En ook dacht hij geregeld terug aan die andere tweehonderd kilometer die hij eens schaatste, tijdens de alternatieve Elfstedentocht in Zweden.

'Martien een hart onder de riem steken'

Het was alweer de derde keer dat Harrie Wenting (60) uit Hulsel meedeed aan de Schaatsnacht in het IJssportcentrum in Eindhoven. De vorige keren legde hij echter 'maar' honderd kilometer af, altijd samen met zijn maat Martien. Die kon dit jaar vanwege zijn gezondheid echter niet meedoen.

“Reden waarom ik me nu echt ten doel had gesteld om de tweehonderd kilometer te schaatsen. Om Martien een hart onder de riem te steken”, legt Harrie uit. Natuurlijk hoopt hij in de toekomst weer samen met Martien te schaatsen. “We schaatsen al 25 jaar met z’n tweeën. Het zou mooi zijn als we weer samen de ijzers onder kunnen binden.”

Kleinkinderen trots

Voor zijn prestatie op de Eindhovense schaatsbaan kreeg Harrie donderdagnacht een medaille omgehangen. “Daar geef ik niet zoveel om”, geeft hij aan. “Maar ik weet zeker dat mijn kleinkinderen er trots op zullen zijn. Ze willen de medaille vandaag vast opnieuw omhangen. Dat vind ik toch wel mooi.”

Net als Harrie volbracht ook Peer van den Boomen uit Leende de tweehonderd kilometer op het Eindhovense ijs. Alweer voor de tiende keer in zijn geval. "Het ging beter dan vorig jaar", legt hij uit. "Het was wat kouder en dan blijft het ijs goed", geeft hij aan. "Liggen de temperaturen wat hoger dan krijg je te maken met zacht ijs. Daar was nu geen sprake van."

Nu duimen voor Elfstedentocht

Peer voelt de inspanning vrijdagochtend wel. Maar eigenlijk voelt hij zich prima. "Je moet je verstand gebruiken", geeft hij aan. "Niet meegaan met iemand die de honderd kilometer rijdt, want die gaat waarschijnlijk te snel."

Nu is het wat hem betreft uitkijken naar natuurijs én de Elfstedentocht. "Ik ben ingeloot en ik ben er klaar voor", vertelt hij. "Die echte tocht op natuurijs is nog zoveel mooier dan dit. Daar train ik uiteindelijk voor."