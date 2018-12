'Ze zijn gewoon gedumpt', Jos wachtte tevergeefs anderhalf uur op baasje van gevonden hondjes

De gevonden hondjes in Waalwijk. Foto: Facebook/Jos van der Wou

WAALWIJK - "Deze hondjes zijn niet weggelopen, ik denk dat ze gewoon gedumpt zijn." Jos van der Wou vond donderdagavond rond sluitingstijd twee hondjes in winkelcentrum De Els in Waalwijk. Ze zijn ondergebracht in Dierenasiel Waalwijk.

Jos is beveiliger in het winkelcentrum en vond de hondjes tijdens zijn sluitingsronde. "Ik hoorde gekerm en geblaf en zag achter een vuilnisbak de twee hondjes vastgebonden zitten", beschrijft hij.

IJdele hoop

Hij ging er vanuit dat de eigenaar zich snel zou melden, maar dat bleek ijdele hoop. "Ik dacht dat die persoon misschien boodschappen aan het doen was, buiten het winkelcentrum, en dat die vanwege de kou de hondjes binnen had vastgebonden."



Jos besloot toen maar even bij de hondjes te wachten en verwachtte het baasje snel te zien. "Want iedereen weet dat dit winkelcentrum 's avonds op slot gaat."

Lees verder onder de Facebookpost





Wachten

Toen dat 'even wachten' uitliep op anderhalf uur en er zich nog steeds niemand had gemeld voor de hondjes, belde Jos de politie. "Ik zat inmiddels al een lange tijd met die hondjes bij een bankje te wachten. Via de politie kreeg ik toen de dierenambulance aan de lijn." Die hebben de twee naar Dierenasiel Waalwijk gebracht.

De hondjes zijn volgens het asiel al wat ouder, maar zien er goed verzorgd uit. "Ze hebben ook allebei een halsbandje om", vertelt Elly Goedhart van het asiel. "Laten we hopen dat iemand die beetje versuft is, ze is vergeten."

'Nooit eerder gebeurd'

Eerder op de dag werd er nog een klein hondje binnengebracht bij het asiel. Dat gebeurt gelukkig niet vaak. "Heel lang geleden hebben we een keer een moeder met puppies gevonden in het bos, maar buiten dat hebben we nog nooit drie honden op één dag binnengekregen", vertelt ze.

Het andere hondje is inmiddels weer naar haar eigen mandje terug. Het asiel hoop dat de eigenaar van de twee andere honden zich ook meldt. Als dat niet binnen twee weken gebeurt, dan gaat het asiel op zoek naar een nieuw baasje.