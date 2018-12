Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vooral groot vuurwerk in trek: 'Eén keer aansteken, twee minuten kijken' In Baarle-Hertog wordt massaal vuurwerk ingeslagen. Vuurwerk wordt massaal ingeslagen. Dozen vol met vuurwerk.

BAARLE-HERTOG - Vuurwerkfans kunnen hun hart ophalen. De officiële verkoop van vuurwerk is vrijdag begonnen. Het is vooral een mannending, merkt onze verslaggever die onder meer in Baarle-Hertog en Teteringen is. Een vader-zoonmomentje om precies te zijn. Vooral het grote vuurwerk, het zogenoemde compound vuurwerk waarmee je je eigen vuurwerkshow creëert, is in trek dit jaar. "Voor 299 euro, zes tot zeven minuten plezier. En je bent het mannetje in de straat."

Geschreven door Sandra Kagie

Het gaat dan boxen met vuurwerk die met lonten zijn verbonden met elkaar. “Eén keer aansteken en twee minuten kijken”, legt vuurwerkverkoper Gijs ten Velde uit. “Helemaal hip." In Baarle-Hertog is het vrijdag een drukte van belang. “Het is hier goedkoper, zwaarder en het hele jaar door open. Dat trekt Nederlanders”, weet Gijs. De vele vuurwerkkopers zorgen in de enclavegemeente niet alleen voor omzet, maar ook voor (verkeers)overlast. Verkeersregelaars moeten een en ander daarom in goede banen leiden. Voor het eerst hebben inwoners van Baarle-Hertog dranghekken kunnen lenen zodat ze de opritten van hun huizen af kunnen sluiten. Volgens een bewoner gaat het dit jaar beter dan andere jaren. De overlast is volgens hem minder. Zeker nu er een speciaal parkeerterrein is aangelegd voor vuurwerkkopers. LEES OOK: Bewoners Baarle krijgen eigen dranghek om overlast vuurwerkklanten te beperken Gemiddeld wordt dit jaar volgens vuurwerkverkoper Gijs door klanten ruim honderd euro besteed aan vuurwerk. "De recessie is echt voorbij", zegt hij. Je hebt echter altijd baas boven baas. Zo treft onze verslaggever iemand uit Dordrecht die net voor zeshonderd euro aan vuurwerk heeft gekocht. Mooier dan bij de buren

Een jongen uit Den Haag geeft aan juist naar Baarle-Hertog te komen voor het knalvuurwerk. "Dit is het echte leven", glundert hij. Hij kijkt er al twee maanden naar uit om het vuurwerk te kopen. En vrijdag is het dus zover. "We kopen geen bergen vuurwerk, maar wel mooi vuurwerk", vertellen een vader en zoon op hun beurt. "En juist daarom komen we hierheen." Want natuurlijk moet het bij ons wel mooier zijn dan bij de buren, beamen ze. Recordomzet

Melvin van Oosterhout, vuurwerkverkoper in Teteringen, verwacht dit jaar een recordomzet. "Mensen hebben weer zin in vuurwerk", zegt hij. En dat merken ze in de winkel waar ze fietsen verkopen en deze dagen dus vooral vuurwerk.