Griepepidemie is losgebarsten: hoe voorkom je dat je griep krijgt?

EINDHOVEN - De feestdagen zijn nog niet helemaal voorbij, maar er heerst al een griepepidemie in Brabant en in de rest van Nederland. Er zijn nu twee weken meer dan 51 op de 100.000 mensen met griep. Een griepepidemie is in de winter niet ongebruikelijk, dus hierbij wat tips om te voorkomen dat je ziek wordt.

Was je handen

Met alle handen die geschud moeten worden tijdens oud en nieuw verspreid je ook veel bacteriën. Wil je niet ziek worden, was je handen dan regelmatig.

Frisse lucht

Frisse lucht is erg belangrijk als je naast allemaal zieke mensen zit. De bacteriën vliegen je dan om de oren. Ga naar buiten voor een wandeling of zet af en toe het raam open als dat kan. Als je al ziek bent is frisse lucht ook erg goed voor je.

Hand voor je mond

Doe tijdens het niesen je hand voor je mond of nies in een zakdoek. Bij voorkeur in een papieren zakdoek want deze kan je weggooien.

Vitamientjes

Vergeet de vitamines niet. Vooral in de winter kan je wel wat extra gebruiken. Eet dus gezond met genoeg groente en fruit. Als aanvulling kan je ook vitaminepillen slikken. Een goede nachtrust is ook belangrijk om de griep te voorkomen.

Heb je al last van de griep. Hier een paar tips om snel weer op te knappen:

Kippensoep en gemberthee

Gemberthee kalmeert je maag en versterkt je immuunsysteem. Heb je geen gemberthee in huis, gewone thee met honing is ook een goede oplossing. Kippensoep is ook goed voor je. Van een hete kop ga je goed zweten. Zo gaat je neus weer open en komt het slijm los.

Water drinken

Het is belangrijk dat je veel water drinkt, vooral als je veel zweet.

En als je dan toch ziek op bed ligt, ziek dan goed uit!