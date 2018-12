Uitgeschakeld op WK darts, maar Benito van de Pas ziet toekomst weer positief in

LONDEN - Benito van de Pas is vrijdag op het WK darts uitgeschakeld door Brendan Dolan. De Tilburger baalt van de nederlaag, maar hij kijkt met een positief gevoel terug op het WK. Na een slecht sportjaar voor Van de Pas heeft hij nu weer hoop op mooie resultaten.

"Ik ben wel teleurgesteld natuurlijk. Ik voelde me beter dan in de rest van de wedstrijden, maar het heeft me helaas niet gebracht wat ik wilde hebben", zei Van de Pas kort na de uitschakeling op het WK. "Ik denk dat ik scorend iets beter was dan die andere wedstrijden, maar ik laat de kansjes liggen. Ik kom op het einde wel terug, maar had in het begin een setje meer moeten winnen."

Waar de nederlaag door komt, weet Van de Pas niet. "Ik voelde me gewoon goed. In het begin lukte het even niet en hij gooide er alles in."

Vertrouwen

Van de Pas kan na een sportief dramatisch jaar wel verder bouwen op dit WK. Hij ziet de toekomst weer positief in. "Ik baal hier ontzettend van, maar ik kan hier mee door. Ik gooi drie keer niet mijn beste wedstrijd. Maar als ik slecht gooi en ik gooi dit, dan ben ik tevreden. Het kan alleen maar beter."

De Tilburger gaat zaterdag naar huis. En dan is het maar kijken wie er zich in het nieuwe jaar kroont tot wereldkampioen. Van de Pas denkt in ieder geval niet dat de latere winnaar uit zijn kant van het speelschema komt. Het zal gaan tussen Michael van Gerwen en Gary Anderson. De winnaar van die pot wint het toernooi."