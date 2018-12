In historisch stripboek over Den Bosch ligt oud-burgemeester als zwerver voor de Sint Jan

Striptekenaar Ton van den Bergh ging zorgvuldig te werk. Twee jaar werkte hij aan zijn boek. De details moesten kloppen. "Het was een hoop lezen over vooral de gebouwen van Den Bosch, om een beetje natuurgetrouw te blijven. Het verhaal is fantasie. Maar ik vind dat het decor wel juist moest zijn."

In het album De Graal van Bloemendaal staan vele mooie tekeningen van de Sint Jan





In dat juiste decor stond Van den Bergh zich wel alle vrijheid toe. Zo loopt er naast de hoofdrolspeler, Barthlomeus Bloemendaal, een knecht die standaard een schaal Bossche bollen bij zich heeft. En er is ene Dorus Dump, de tegenstander van Bloemendaal. En die lijkt verdacht veel op de Amerikaanse president Donald Trump.

Trots

Maar de meeste figuren hebben een link met Den Bosch. Zoals ook burgemeester Jack Mikkers. Op één plaatje loopt hij voorbij. "Klein maar fijn", zegt hij over zijn rolletje "Maar ik ben er heel trots op dat ik in zo'n mooi boek mag staan."

Het plaatje van burgemeester Jack Mikkers in 'De Graal van Bloemendaal'





Prominentere plek heeft Mikkers' voorganger Ton Rombouts. Die zit in het verhaal als zwerver op de stoep voor de Sint Jan. Hij krijgt een Bossche bol als aalmoes. Mikkers kan er om lachen. "In het verhaal is hij als goed katholiek door de Hollanders naar buiten gepest, daardoor moest hij gaan bedelen. Tja. Ieder zijn lot."

Zandheuvel

Op de laatste bladzijde van het boek staat met grote letters 'wordt vervolgd'. Van den Bergh broedt op een nieuw verhaal. Het gaat over het ontstaan van Den Bosch. Helemaal vanaf het begin "De Markt was nog een zandheuvel. Allerlei mensen kwamen hier naar toe om waren te verkopen. En langzaam is dit uitgegroeid tot de stad die het nu is. Daar wil ik graag een leuke, komische strip over maken."