Dit zijn de beste Brabantse sporters van 2018 (volgens ons)

EINDHOVEN - Het sportjaar 2018 zit er zo goed als op. Maar wie blonken er afgelopen jaar echt uit? Omroep Brabant heeft in vier categorieën een winnaar gekozen: de beste Brabantse sportman, sportvrouw en sportploeg. En wellicht de belangrijkste categorie: wat is het Brabantse sportmoment van 2018?

Beste sportman: Jeffrey Herlings

Hij werd net geen Sportman van het Jaar, die titel ging naar Kjeld Nuis. Maar Jeffrey Herlings zat als motorcrosser wel bij de laatste drie van de uitverkiezing. Herlings werd al vijf keer wereldkampioen, maar dit jaar zette hij de absolute kroon op zijn - nog altijd jonge - loopbaan. In Assen werd hij in eigen land wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. Een unieke prestatie.

Leon Kersten, presentator van het Omroep Brabant-programma Sportlunch, stemde op Herlings. "Het is een unieke prestatie in de Nederlandse sportgeschiedenis. Ik denk dat veel buitenstaanders onderschatten wat Jeffrey heeft moeten laten om dit te bereiken."

Eervolle vermelding in deze categorie: Mathieu van der Poel (Nederlands kampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike)

Beste sportvrouw: Ireen Wüst

Het lijkt inmiddels alweer heel lang geleden, maar begin dit jaar pakte Ireen Wüst voor de vierde Olympische Spelen op rij een gouden plak. De schaatsster uit Goirle kroonde zich tot meest succesvolle Nederlandse olympische sporter aller tijden. In totaal staat de teller nu op vijf keer goud, vijf keer zilver en een keer brons. Zo lang zo goed, dat is ontzettend knap.





Maarten van den Hoven, presentator van het Omroep Brabant-programma Sportlunch, was lovend over de prestaties van Wüst. "Het behoeft eigenlijk geen verdere uitleg. Ireen Wüst had zichzelf al een plek in de geschiedenisboeken verworven. Maar een plekje is niet genoeg; het moet een pagina of liever nog een hoofdstuk zijn. Weer Olympische medailles dit jaar. Wat een fenomeen."

Eervolle vermelding in deze categorie: Kiki Bertens (bereikte voor het eerst in haar carrière de top tien van de WTA-ranking)

Beste sportploeg: PSV

Het begin van vorig seizoen was niet goed, met een vroege Europese uitschakeling. Maar ondanks die start werd PSV later in het seizoen - in 2018 - gewoon kampioen van Nederland. Titel nummer 24 voor de Eindhovenaren. En na die titel volgde een bijna foutloze eerste seizoenshelft van het huidige seizoen.







Joost van Erp is PSV-watcher voor Omroep Brabant en stemde ook op de club uit Eindhoven. "PSV veroverde met overmacht de landstitel. Veel mooier kon het eigenlijk niet: concurrent Ajax werd in Eindhoven geklopt. Ook in het nieuwe seizoen blijft PSV maar winnen in de eredivisie, een nieuwe titel lonkt. 2018 was voor de Eindhovenaren echt een topjaar."

Eervolle vermelding in deze categorie: HC Den Bosch dames (Nederlands kampioen, titel 19 in de afgelopen 21 jaar)

Sportmoment van het jaar: Mathieu van der Poel wint Nederlandse titel op de weg

Mathieu van der Poel kwam in 2018 bij drie verschillende nationale kampioenschappen als eerste over de finish. Vooral de titel op de weg maakte indruk. Van der Poel versloeg daar alle grote namen en liet zien in de toekomst ook op de weg mee te kunnen doen om de prijzen.

Van der Poel werd meerdere keren genoemd als sportman van het jaar, daar moest hij het afleggen tegen Jeffrey Herlings. Bij het sportmoment is het andersom. Verslaggever Paul Post legt uit waarom hij de Nederlandse titel - en daarbij ook de andere twee nationale titels - van Van der Poel koos als sportmoment van 2018. "Nog geen sportman van het jaar, maar mijn sportmomenten zijn de keren dat Mathieu van der Poel Nederlands kampioen werd, in drie disciplines. Hij zou zomaar sportman van 2019 kunnen worden, als hij ook internationaal op de weg gaat winnen."

Eervolle vermelding in deze categorie: Jeffrey Herlings pakt wereldtitel in eigen land