Je litteken doneren voor een speciaal kunstproject: 'De verhalen zijn vaak intiem'

DEN BOSCH - Bij het Winterparadijs op de Parade in Den Bosch konden bezoekers vrijdagmiddag hun littekens 'doneren'. Kunstenaar Joost van Wijmen trekt de littekens over, laat ze borduren en tekent de verhalen waaraan de littekens memoreren op. Dit doet hij voor een speciaal kunstproject, dat hij 'Encounter #6' noemt.

Na het verzamelen van de littekens gaat Van Wijmen ermee exposeren op een aantal locaties. Hij heeft eerder in Eindhoven al littekens overgetekend en op 2 januari volgt er nog een moment in Utrecht. Voorbijgangers met een litteken 'stellen dit aan hem beschikbaar'. Ze worden overgetrokken op een doorzichtige sheet. Daar schrijft degene met het litteken zijn of haar verhaal bij.

Het overgetekende litteken wordt vervolgens door een kledingontwerpster geborduurd op een wit, vierkant stuk textiel. De borduursels en de verhalen vormen uiteindelijk de basis voor de expositie. In totaal moet de collectie uit 100 littekens met hun verhalen gaan bestaan. Die komen op een mobiele tentoonstellingstafel. "De verhalen zijn vaak intiem en lopen flink uiteen", merkt Van Wijmen. Dat maakt de littekens interessant.

Schotwond

Er hangen al verschillende geborduurde littekens op de Bossche Parade. Een is van een blinde man. "Hij vond het aanvoelen als een bloem", zegt Van Wijmen. De vorm leek niet op die van een bloem. "We hebben dit ontwerp met extra structuur geborduurd, zodat hij zijn eigen litteken beter kan voelen."

Ook heel andere verhalen zijn opgetekend. Er hangt een litteken van een schotwond. "Die is van een man die op VN-missie was in Bosnië, in de jaren negentig."

Zichtbaar maken

Behalve kunstenaar is Van Wijmen ook kostuumontwerper. Dat heeft hem ertoe gebracht om dit project te starten. "Ons lichaam verandert door de jaren heen. Daar pas je een kostuum ook op aan. Je maakt van alles mee. Sommige dingen hebben impact op je lichaam, dat soms blijvend zichtbaar is in de vorm van een litteken. Ik wil die dingen zichtbaar maken."

Om voor 100 littekens te zorgen wordt in tijd en materiaal geïnvesteerd. Om dit te kunnen bekostigen is Van Wijmen een crowdfundingsactie gestart. "Een litteken doneren is gratis, maar we hebben ook financiële middelen nodig."