Eigenaar snackbar verjaagt overvaller met bezem, onbekend geldbedrag buitgemaakt (foto: GinoPress).

VEGHEL - Een friettent aan de Boekt in Veghel is vrijdagavond om tien uur overvallen door een man met een mes. Dat meldt de politie. De dader is de wijk in gevlucht.

Geschreven door Raymond Merkx

Toen de overvaller binnenkwam, waren alleen de eigenaars in de snackbar. Hij bedreigde de man en vrouw met een mes en eiste geld. De eigenaar heeft nog geprobeerd de dader met een bezem te verjagen, maar kon niet voorkomen dat deze een greep uit de kassa deed. Daarop ging de overvaller ervandoor. Hoeveel hij heeft buitgemaakt is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die iets van de overval gezien hebben of bijvoorbeeld een verdacht persoon door de wijk zagen lopen, kunnen bellen met 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem). De dader was in het zwart gekleed en droeg onder meer een trainingsbroek, bivakmuts en handschoenen.