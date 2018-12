Deel dit artikel:













Man met mes overvalt snackbar in Veghel, dader gevlucht (foto: GinoPress).

VEGHEL - Een friettent aan de Boekt in Veghel is vrijdagavond overvallen door een man met een mes. Dat meldt de politie. De dader is de wijk ingevlucht.

Geschreven door Raymond Merkx

De man ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie is op zoek naar de man en heeft een bericht via Burgernet verspreid.