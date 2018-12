Onze 5 weekendtips: voor champagne en vuurwerk eerst crossen

SuperCross Brabant in Rosmalen (t/m zondag 30 december)

Zoals SuperCross Brabant, een motorsportevenement in Rosmalen. Van jong tot oud scheurt over het circuit bij het Autotron. Er is voldoende parkeergelegenheid (voor je auto, motor én fiets) bij het evenemententerrein. Zelf niet zo van het doen maar liever van het kijken? Geen probleem. Toeschouwers kunnen rond het hele parkoers motorcrossers zien.

Zaterdag zijn er van ’s ochtends tot ’s avonds manches, trainingen en finales in verschillende klassen. Zondag is er ook een vol programma. Dan kan er tot 10.00 uur worden ingeschreven en beginnen daarna de trainingen en manches. Vanaf 17.30 uur zijn de finales. Een volwassene betaalt op zaterdag 25 euro voor een kaartje en op zondag 20 euro. Kinderen mogen voor 10 euro per dag naar binnen.

Tiktak New Years Eve in Breda en Eindhoven (Oudjaarsavond)

Na al het motorgeweld is het tijd om je klaar te maken voor een ander feestje. In Breda en Eindhoven komen onder andere Jebroer, Ronnie Flex en Lil Kleine bij Tiktak New Years Eve. Er zijn nog een paar kaartjes te krijgen. Zowel in Breda als in Eindhoven heb je vanaf 39,86 euro een ticket.

In Breda is het in Breepark (Bavelseparklaan, 4817 ZX. ) In Eindhoven is het feest in het Klokgebouw. Op beide plekken begint het om 22.00 uur op 31 december en gaat het door tot de volgende ochtend 06.00 uur. Het is lastig om er met het openbaar vervoer te komen. Met Oud en Nieuw ligt ’s avonds en ’s ochtends vroeg het bus-en treinverkeer stil. Je kan in Breda en Eindhoven je auto vlakbij parkeren en ook je fiets kan je er gemakkelijk kwijt. Maar het handigste is dat je je laat afzetten en ophalen.

Hello 2019 in Den Bosch (Oudjaarsavond)

Ook in Den Bosch gaan ze knallend het nieuwe jaar in. Daar komen onder anderen Kraantje Pappie, La Fuente en De Jeugd van Tegenwoordig het podium op. Ze doen dat op Hello 2019 in de Brabanthallen. Kaartjes zijn er nog maar het zijn er niet heel veel meer. Voor 43,50 euro ben je binnen. Ladies, opgelet, het kan voor jullie goedkoper zijn. Er is namelijk een ‘2 voor 70’-optie voor twee vrouwen die samen een kaartje kopen. Scheelt toch weer.

Bij de Brabanthallen kan je je auto kwijt op de ruime parkeerplaats naast de evenementenhal. Er zijn ook speciale partybussen. Die brengen en halen je naar Hello 2019. Opstappen kan in Breda, Oosterhout en Tilburg. Een buskaartje koop je voor tussen de 22 en 25 euro.

Happy New Broadway Year in Erp (Oudjaarsavond)

In Erp, bij Club Broadway, vragen ze met Oud en Nieuw minder entreegeld. Daar ben je voor iets meer dan 9 euro binnen. Je kan er van 00.30 tot 05.00 uur terecht voor het nieuwjaarsfeest. Hiddex, Bootygo en Stinna treden op.

Club Broadway zit aan de Cruijenstraat 32 in Erp. Ook hier geldt dat het lastig is om met openbaar vervoer te komen. Parkeren kan vlakbij maar het is beter om op de fiets te komen of je te laten brengen en halen.

Duikhelden! (foto: Karin Kamp)

Nieuwjaarsduiken in Brabant (1 januari)

De partyanimals die tot in de ochtend hebben doorgefeest, kunnen nog even een tukje doen voor dat ze aan de nieuwjaarsduik beginnen. Op 25 plekken in Brabant kunnen bikkels het nieuwe jaar beginnen met een frisse plons. Van Oud-Gastel tot Mill en van Oss tot Zegge zijn er nieuwjaarsduiken georganiseerd.

De eerste is in Mierlo. Daar gaan ze om 11.00 uur het water in. Bij BillyBird Park Hemelrijk in Volkel plonzen ze als laatste. Daar is de nieuwjaarsduik om 15.30 uur.



Tips?

Organiseer je zelf een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!