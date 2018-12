'Kerstcircus alleen levensvatbaar als je het groots aanpakt', al 15.000 kaartjes verkocht

Een beetje spannend blijft het altijd. Maar dat is anders dan de stress die voelbaar is bij een première volgens circusdirecteur Kevin van Geet. "Elke voorstelling blijft de vraag hoeveel publiek er komt kijken. Gaat het allemaal goed met de optredens. Loopt het allemaal gesmeerd." Op de showdagen is er een vaste routine achter de schermen. Met een man of vijftien zijn ze druk bezig.

Organisator Kevin van Geet poseert voor de tent van het Kerstcircus Etten-Leur

"Ik loop zelf eigenlijk het hele terrein eventjes over en kijk altijd bij de artiesten. Het kan zijn dat een artiest zich niet lekker voelt of dat er iets mis is met de rekwisieten. Bij de dieren moet het natuurlijk ook allemaal goed en netjes zijn", aldus de 25-jarige Kevin. Ook moet het in de circustent op temperatuur zijn als de gasten binnenkomen. Het orkest doet de soundcheck en de kaartverkoop loopt ondertussen ook gewoon door. Flink aanpoten dus.

Kamelen die onderdeel uitmaken van het kerstcircus liggen te luieren in het gras.

Begroting

Het wintercircus draait met een begroting van anderhalve ton. Een hoop geld en een hele verantwoordelijkheid beaamt Kevin van Geet. "In twee weken tijd moeten we dat bedrag terugverdienen. Puur met de verkoop van kaarten. We krijgen geen enkele cent subsidie. Het is een ontzettend groot risico en dat besef ik me ook wel. Maar aan de andere kant, als ik het niet op deze manier aanpak, dan is het circus niet meer levensvatbaar." Het is alleen mogelijk door het goed te doen en de organisatie groots aan te pakken.

Lustrum

Halverwege de reeks van zestien voorstellingen zijn de bezoekersaantallen ongekend hoog. "Nu zijn er al meer kaarten verkocht dan vorig jaar in totaal. Dat is dus heel positief." Als deze lijn doortrekt dan zal het vijfjarige jubileum worden bekroond met ongeveer 15.000 bezoekers. "En het kan alleen nog maar beter worden", glundert Kevin. De voorstelling loopt namelijk nog tot en met 6 januari.