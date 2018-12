Deel dit artikel:













Man steelt kentekenplaten in Wernhout en tankt zonder te betalen in Hazeldonk Het tankstation bij Hazeldonk

BREDA - Een 28-jarige man uit Breda is aangehouden nadat hij vrijdagavond bij grensovergang Hazeldonk had getankt zonder betalen. Hij had twee kentekenplaten op zijn auto gemonteerd die recent waren gestolen in Wernhout.

Geschreven door Peer van den Heuvel

Een agent herkende de beschrijving van de auto en vermoedde dat die bij de verdachte hoorde. De auto bleek inderdaad bij zijn huis te staan. De man verklaarde dat hij met de auto van zijn vriendin een vriend naar Hoogstraten in België had gebracht. Hij wilde haar auto niet met een lege tank teruggeven, maar had geen geld om te tanken. Daarom besloot hij op de terugrit bij het benzinestation Hazeldonk aan de A16 te tanken zonder af te rekenen. De man werkte zich nog dieper in de nesten doordat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Bovendien had hij drugs in zijn bezit: een flesje met GHB en een gripzakje met vermoedelijk cocaïne.