Michael van Gerwen heeft nog een set nodig om halve finale op WK darts te bereiken [LIVE]

LONDEN - Michael van Gerwen neemt het in de kwartfinale op tegen Ryan Joyce. Het is een wedstrijd tussen de beste darter van de wereld en de huidige nummer 74 van de wereld. Voor de start van het WK een totale onbekende voor velen. Kan Van Gerwen een stunt voorkomen en bereikt hij de halve finale? Tussenstand: 4-1 voor Van Gerwen.

Van Gerwen begon sterk aan de wedstrijd. Hij pakte meteen een break en de volgende leg was hij in dertien darts uit. Joyce mocht de derde leg beginnen, maar kon de eerste setwinst van Van Gerwen niet voorkomen. In leg vijf kreeg Joyce zijn eerste pijl op een dubbel, maar die ging mis. In de volgende leg liet hij met een 126-finish zien te kunnen darten. Van Gerwen was echter niet onder de indruk, hij pakte de set met een 121-finish.

In de de derde set begon Van Gerwen weer met een break, maar Joyce was daardoor niet van slag. Hij knokte zich terug en schreef de derde set op zijn naam. Mighty Mike gooit vervolgens wat minder en Joyce pakt de eerste twee legs van de vierde set. Het wordt echter geen 2-2 in sets, Van Gerwen knokt zich terug en komt op 3-1.

In de vijfde set kwam Joyce weer op voorsprong, maar dit keer had Van Gerwen in het vervolg minder moeite om de set toch te winnen. Hij pakte drie legs op rij en kwam zo op een 4-1 voorsprong in sets.

'Ik ken Joyce amper'

Gary Anderson is in de halve finale de tegenstander van de winnaar van het duel Van Gerwen-Joyce. De Schot zei na zijn gewonnen wedstrijd in de kwartfinale te hopen op Van Gerwen als volgende tegenstander, ook omdat hij Joyce eigenlijk niet kent. "Ik kijk af en toe op livescore om te zien hoe het verloopt. Dat doe ik eigenlijk altijd zo. Ik hoop wel dat Van Gerwen wint. Hij brengt altijd het beste in mij naar boven. En Joyce ken ik amper."

