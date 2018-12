Michael van Gerwen in halve finale WK darts tegen Gary Anderson na zege op Ryan Joyce

LONDEN - De WK-titel is het doel voor Michael van Gerwen. De darter uit Vlijmen wil op 1 januari met de wereldbeker in zijn handen staan, voor minder doet hij het niet. Hij is weer een stapje dichter bij het bereiken van zijn doel. Zaterdagavond plaatste Mighty Mike zich bij de laatste vier van het toernooi, in de kwartfinale was hij veel te sterk voor Ryan Joyce: 5-1.

Joyce, de nummer 74 van de wereld, mocht aan de wedstrijd beginnen. Een paar minuten later stapte hij van het podium zonder een pijl op een dubbel te hebben gehad. Met twee breaks en het winnen van zijn eigen leg in dertien darts liet Van Gerwen zijn klasse zien. In sneltreinvaart pakte hij met 3-0 in legs die eerste set.

In de vijfde leg van de wedstrijd kreeg de Engelsman, een jaar geleden nog werkzaam in een winkel, zijn eerste pijl op een dubbel. Die ging mis, Van Gerwen stond al klaar toen Joyce zijn pijlen nog uit het bord moest halen. En voor MvG was het wel meteen raak. In de volgende leg liet Joyce zien waarom hij in de kwartfinale stond, met een 126-finish zette hij zichzelf op het scorebord. Van Gerwen was echter niet onder de indruk, met een 121-finish trok hij de tweede set naar zich toe.

Terugkeer

Van Gewen leek op weg naar een hele snelle en ruime overwinning. De derde set begon hij ook weer met een break. Maar op dat moment leek er een last van Joyce af te vallen. Waar de Engelsman iets beter begon te gooien, ging het bij Van Gerwen juist wat minder. En dus kwam hij terug in de set. Bij 2-2 in legs mocht hij zelf gooien om een set te pakken. En dat deed hij met succes.

In de volgende set stond Joyce vrij snel op een 2-0 voorsprong in legs. Toch wist hij de comeback niet compleet te maken. Van Gerwen kwam terug tot 2-2 en mocht vervolgens zelf beginnen aan de vijfde leg. Met zijn eerste kans pakte Van Gerwen de set.

Ontevreden

In de vijfde set kwam Joyce weer op voorsprong. Van Gerwen liep enkele legs later hoofdschuddend van het podium. Niet omdat hij de set verloren had, maar omdat hij gewoon ontevreden was over wat hij liet zien. En dat terwijl het gemiddelde en het percentage op zijn dubbels gewoon weer goed was. Na de verloren eerste leg pakte Van Gerwen ‘gewoon’ drie legs op rij, waardoor hij de set pakte en zo op een 4-1 voorsprong kwam.

De zesde set ging vervolgens met dezelfde cijfers naar Van Gerwen. Zijn tweede matchdart was raak en daarmee verzekerde de topdarter zich van een ticket voor de halve finale. Zondagavond is Gary Anderson zijn tegenstander in een rechtstreeks duel om een finaleplaats.