Valse bommelding bij Jumbo Veldhoven: winkel korte tijd ontruimd

VELDHOVEN - Een Jumbo filliaal in Veldhoven is zaterdagavond even korte tijd ontruimd geweest vanwege een bommelding.

Geschreven door Wim Heesterbeek

Het gaat om de Jumbo aan de Pleintjes in Veldhoven. Rond 19.45 uur kwam er een bommelding binnen. Personeel naar buiten

Het personeel van de winkel moest naar buiten. De winkel is doorzocht maar er bleek geen sprake te zijn van een bom. Rond 20.30 uur is de winkel weer vrijgegeven. De politie doet nog verder onderzoek naar de melding.