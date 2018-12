Deel dit artikel:













Grote brand verwoest schuur in Halsteren

HALSTEREN - Zaterdagavond is er brand uitgebroken in een schuur tussen twee woningen in Halsteren. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling.

Geschreven door Wim Heesterbeek

De brand ontsond omstreeks 21.15 uur in de Halsterseweg in Halsteren. Straat afgesloten

De straat is door de brandweer afgesloten en er werd geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Gasflessen

Volgens een omstander zouden er gasflessen in de garage aanwezig zijn. Dit zou de grote vlammen die uit het gebouw komen kunnen verklaren. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Rond 23.00 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.