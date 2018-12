Fijne jaarwisseling? Bij de Action is het al Pasen!

OIRSCHOT - Waar velen deze dagen druk zijn met het inslaan van oliebollen, champagne en vuurwerk voor de jaarwisseling, liggen bij de Action in Oirschot de paaseieren al weer in de winkel. Je kunt ze maar vast in huis hebben!

Even rekenen. Pasen valt volgend jaar op 21 april. Dat is dus nog 113 dagen wachten en dan kunnen we weer aan de eitjes.

Belachelijk

Voor de mensen die daar geen geduld voor hebben en nu alvast in paassferen willen zijn, biedt de Action in Oirschot uitkomst. Een lezer mailde ons een foto van een schap in de winkel, tjokvol Paaseitjes!

"Ik was vanmiddag in de Action in Oirschot en daar lagen al Paasspullen in de winkel. Belachelijk toch?!" schrijft ze. Iemand anders laat op Facebook weten dat de Action in Nuenen de paaseitjes ook al in de schappen heeft liggen.

Of de paashaas ook al gesignaleerd is in onze provincie is nog niet bekend.