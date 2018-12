Michael van Gerwen baalt van tegenstander in kwartfinale WK darts: 'Ben een man, gas erop'

LONDEN - Na de winst op Ryan Joyce kijkt Michael van Gerwen uit naar de halve finale van zondagavond. Dan is Gary Anderson de tegenstander en dus rekent Mighty Mike op een mooie wedstrijd. De kwartfinale was dat in zijn ogen niet, hij baalde zelfs van het respect dat Joyce voor hem had.

"Het is saai om tegen hem te spelen", zei Van Gerwen kort na zijn overwinning in de kwartfinale over de nummer 74 van de wereld. "Ik speel liever een pot zoals morgen, tegen Gary Anderson. Joyce is veel te timide."

In gesprek met RTL7 had hij weinig positieve woorden over voor Joyce. "Hij is veel te timide. En hij heeft veel te veel respect voor mij. Hij zegt in een break dat hij blij is dat hij een leg gewonnen heeft. Dan denk ik: alsjeblieft, ben een man en gas erop."

Anderson

Na twee hele goede sets ging het wat minder met Van Gerwen, maar zorgen over de wedstrijd tegen Anderson heeft hij niet. "Nee, helemaal niet. Waarom zou ik. Ik kon het goede spel van de eerste twee sets niet doorzetten. Ik maak het mezelf onnodig moeilijk. Het was niet speciaal, maar ik heb het goed afgerond. Ik sta niet speciaal te gooien, maar heb wel een gemiddelde van 101 en dat is gewoon goed."

Anderson maakte zaterdag indruk tijdens zijn kwartfinale, hij was met 5-2 te sterk voor Dave Chisnall. "Hij heeft het merendeel van zijn wedstrijden minder gespeeld dan ik vanavond heb gespeeld. Tot vanavond heeft hij niets speciaals laten zien. Ik moet hem morgen onder druk zetten. Dat komt wel goed."

'Ik ga hem slachten'

"Ik verwacht een knalwedstrijd van beiden. Twee kemphanen die graag willen winnen, ik kijk er naar uit", zei Van Gerwen over de komende halve finale. "Ik ga nu lekker slapen. Eerst een filmpje kijken, dan mijn mandje opzoeken en zorgen dat ik er klaar voor ben. Ik ga hem morgen slachten."