Steeds meer Brabanders willen een elektrische auto, maar de prijs is het grootste probleem

Omroep Brabant heeft een onderzoek uit laten voeren naar het verkeersgedrag van de Brabander. Van de 1600 deelnemers geeft 53 procent aan een elektrische auto te willen. Vijf procent heeft al een elektrisch of hybride voertuig.

“Mensen zijn minder bang om stil komen te staan. Dat idee leefde eerst wel sterker, dat je er niet zo lang mee kan rijden. Auto’s die nu op de markt komen, hebben bereiken tussen de 400 en 500 kilometer of zelfs meer”, zegt verkeersdeskundige Ruud Hornman. Hij geeft les op Breda University of Applied Sciences. “Het grootste probleem is de aanschafprijs. Als je kijkt wat voor bedragen je ervoor moet neertellen, is het voor niet-leasers bijna niet interessant.”

4400 laadpalen

Brabant is na Noord-Holland en Zuid-Holland de provincie met de meeste publieke laadpalen. Momenteel staan er zo’n 4400 in de provincie. Ook zijn er nog 109 snellaadpalen. “We willen in 2020 100.000 elektrische auto’s, bussen en andere elektrische voertuigen op de weg hebben”, vertelt Floris Ran van de provincie. “We dachten daar 10.000 tot 12.000 laadpalen voor nodig te hebben, maar dat is inmiddels bijgesteld. Met minder redden we het ook.” Hoeveel precies weet hij nog niet.

Volgens Ran lukt het met minder palen omdat ‘steeds meer partijen hun schouders onder elektrische deelauto’s zetten’. Vooral voor mensen met twee auto’s voor de deur is dit volgens hem interessant. “We zien dat iedere deelauto bij vijf tot zes huishoudens een eigen tweede auto overbodig maakt.”

Weinig enthousiasme deelauto’s

De deelauto wordt alleen nog niet echt omarmd. Uit ons onderzoek blijkt dat vier procent er nu gebruikt van maakt. Tien procent zou wel een deelauto willen in de komende vijf jaar. “Dat lijkt misschien niet veel”, zegt Ran. “Maar uiteindelijk is dat best wat. Als mensen in de buurt ermee aan de slag gaan, zal het ook sneller gaan.”

“Aan het begin waren mensen ook niet enthousiast over elektrische auto's, maar als ze het dan in de buurt zien of verhalen horen dat het toch wel meevalt met laden en hoe lang je ermee rijdt, gaan ze het zelf ook overwegen”, vervolgt hij.

Het rijden aan de auto zelf overlaten, ziet meer dan een kwart zitten (27 procent). Vooral mannen, namelijk 38 procent, willen wel een zelfrijdende auto. Bij vrouwen is het 16 procent. Het rijden in een elektrische auto is eveneens een ‘mannending’: 61 procent van de mannen wil elektrisch rijden. Onder vrouwen is dat 44 procent.

