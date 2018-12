Michael leert kinderen in China voetballen: 'Ze hadden nog nooit een Brabander gezien'

"Ze keken naar me alsof ik een aap was", lacht Michael. "Iedereen wilde met mij op de foto of een handtekening. Ze hadden nog nooit een Brabander gezien." De jeugdtrainer kan zijn eerste dagen in China nog goed herinneren. Voor een paar weken is hij terug in Wouw. En ook nu is hij alleen maar met voetbal bezig. Hij organiseert een dorpstoernooi voor zijn oude 'kluppie' Cluzona. "Heel mijn leven draait om voetbal. Dat is het mooiste wat er is."



Grootmacht

China wil een grootmacht worden in het voetbal. De ambitie is om wereldkampioen te worden. Daarom investeert de Chinese president Xi Jinping miljoenen in de sport. Michael greep zijn kans, toen hij in 2015 een vacature op Facebook zag. Drie dagen na zijn reactie, zat hij al in het vliegtuig. Een reis van ruim 8000 kilometer.

Bekijk de video en lees verder.









De trainer ging vooral voor 'het avontuur'. "Dit is iets wat bijna niemand nog gedaan heeft. Ik was ook één van de eerste buitenlandse trainers die op de vacature reageerde." Het besluit gooide zijn leven flink om. "Mijn familie, mijn vrienden, alles heb ik achter moeten laten. Ik heb er geen moment spijt van."



En hij kan de Chinezen nog wel wat leren. "Het niveau is laag. Ze komen meestal niet eens de kwalificatierondes door." Toch pakken zijn leerlingen de kunst snel op. "Behalve de taal, is lesgeven in China hetzelfde als in Wouw. Overal vinden kinderen het fantastisch."

Miljoenenstad

Hij wel moest flink wennen. Waar het dorpje Wouw zo'n 4500 inwoners heeft, is Quanzhou een stad met ruim 7 miljoen inwoners. "Dat noemen ze dan een kleine stad! Alles is anders", weet de trainer. "Het eten, de cultuur, de mensen. Ook is het heel erg warm daar."



Michael wil nog zeker vijf jaar in China blijven. Hij droomt ervan om hogere klassen te gaan trainen. Ook hoopt hij nog op een speciaal duel. "Het zou natuurlijk geweldig zijn als China een keer tegen Wouw komt voetballen."





Michael doet een kunstje voor. (foto: Michael Thijs)





Michael met zijn team. (foto: Michael Thijs)





Ook de Chinese 'Omroep Brabant' heeft interesse in zijn werk. (foto: Michael Thijs).