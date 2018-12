Ireen Wüst voor het eerst sinds 2007 Nederlands kampioen op de 1.000 meter

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft zondagmiddag haar tweede gouden plak gewonnen tijdens de NK afstanden. Vrijdag was ze de snelste op de 1.500 meter, nu kroonde ze zich ook tot Nederlands kampioen op de 1.000 meter. Voor de schaatsster uit Goirle was het haar derde Nederlandse titel op deze afstand.

Heel lang geleden werd Wüst voor het laatst kampioen op de NK afstanden op de 1.000 meter. In 2006 en 2007 werd ze eerste op de kilometer. "Dat is inderdaad lang geleden", zei de schaatsster kort na haar winnende race tegenover de NOS. "Ik was mijn sprintvezels een beetje kwijt, maar ik heb ze gelukkig weer teruggevonden. Hoe dat komt? Een beetje een andere manier van trainen. En alles valt gewoon samen."

'Fantastisch weekend'

Met twee nationale titels kan Wüst terugkijken op een prima NK afstanden. En dus heeft ze genoten. "Gisteren had nog iets beter kunnen zijn. Maar ik heb een fantastisch weekend gehad. Het gaat goed zo."

LEES OOK: Ireen Wüst schrijft weer geschiedenis, schaatsster pakt achtste nationale titel op 1500 meter

WK afstanden

Naast de nationale titels stond er in Thialf meer op het spel. Er waren op iedere afstand startbewijzen te verdienen voor de WK afstanden. Wüst mag daar op drie afstanden starten. Als kampioen op de 1.500 en 1.000 meter staat ze in Inzell aan de start. Met een tweede plaats op de 3.000 meter heeft de meest succesvolle Nederlandse olympiër ook een ticket voor de WK afstanden gepakt.

De kilometer en drie kilometer spelen een belangrijke rol in het presteren op de 1.500 meter, de afstand waar Wüst graag nog iets heel moois wil laten zien. En de vijf kilometer past daar minder goed in. Die afstand liet ze zaterdag dan ook bewust schieten. "Ik had een PR moeten rijden om me daar te plaatsen. En ik heb mijn gram op ‘de vijf’ al gehaald in Sotsji”, aldus Wüst, die in die Russische stad olympisch zilver won in 2014.