Harrie Lavreysen geeft mooi sportjaar nog wat extra glans met nationale titel: 'Heel vet'

APELDOORN - Harrie Lavreysen had de laatste dagen van 2018 niet omcirkelt in zijn agenda, de Nederlandse kampioenschappen op de baan hadden geen prioriteit. Hij rekende dan ook niet op het winnen van een gouden medaille, maar dat gebeurde zondag wel. En dat geeft hem veel vertrouwen richting het WK in Polen volgend jaar, waar hij eind februari en begin maart wil vlammen.

De telefoon gaat een twee keer over voor Lavreysen opneemt. Hij is net Nederlands kampioen geworden op het onderdeel keirin en wacht op de prijsuitreiking. Tussendoor heeft hij wel tijd om wat te zeggen over die verrassende titel. Verrassend was het, want zelf had de 21-jarige baanwielrenner ook niet gedacht aan een nationale titel.

"Ik had dit NK geen focus. Eigenlijk was ik al bezig met het WK van volgend jaar. Ik was daardoor wel redelijk ontspannen", kijkt Lavreysen terug op het NK, waar hij donderdag nog derde werd op het onderdeel sprint. Zonder perfecte voorbereiding en goede focus snelde hij wel naar goud op keirin, in een sterk bezet veld. "Dat geeft wel vertrouwen richting het WK. Als ik zelfs met een matige voorbereiding kan winnen, dan voelt dat wel heel goed."

'Heel vet'

Ondanks dat de focus er niet was, is Lavreysen wel blij met zijn titel. "Ja, natuurlijk. Het is wel heel vet. Uiteindelijk wil iedereen die trui pakken, dus wat dat betreft is het wel mooi. Maar hoe belangrijk dit NK is? Dat is moeilijk te zeggen."

Het was niet het belangrijkste evenement op de agenda van Lavreysen, ook omdat hij al een goed jaar heeft gehad. "Een heel goed jaar zelfs." Maar als het dan zo goed gaat, waarom niet ook de focus op het NK? "Je kunt als baanwielrenner maar een paar keer per jaar echt goed zijn. Dan is het NK geen piekmoment. Daarom is er in mijn trainingsschema geen focus op geweest. Die focus ligt op het WK, want dat is ook al over acht weken."