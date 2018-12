Deel dit artikel:













Opluchting en blijdschap bij Michael van Gerwen: 'Laten zien wie de beste van de wereld is' Blijdschap bij Michael van Gerwen tijdens de wedstrijd tegen Gary Anderson (foto: VI Images).

LONDEN - Michael van Gerwen zal het niet al te laat maken met oud en nieuw, vuurwerk afsteken is er ook niet bij. Zondagavond won Mighty Mike in de halve finale van het WK darts van Gary Anderson en dus mag hij op 1 januari strijden om de WK-titel. De wedstrijd tegen Anderson was fenomenaal, maar het besef is er dat dit 'pas de halve finale' was.

Geschreven door Fabian Eijkhout

"Ik ben nog niet klaar, dit was pas de halve finale. Ik heb nog één wedstrijd te gaan", zei Van Gerwen na afloop van de overwinning. Voor MvG wordt het zijn vierde WK-finale. "Dat is heel leuk. Ik ben wel blij dat ik een dag rust heb. Dat heb ik wel nodig. Ik heb twee pittige dagen achter de rug." Druk

Vooral de dag van de halve finale was zwaar voor Van Gerwen. "In de wedstrijd viel het wel mee. Maar de hele voorbereiding hier naar toe. Ik denk dat ik er goed mee weet om te gaan. Ik heb weinig fouten gemaakt. Ik ben hier echt blij mee, niet normaal." Meerdere keren begon Van Gerwen over de druk die hij voelde voor deze wedstrijd. "Iedereen verlangde veel van mij. Ik ben blij dat ik het waar heb kunnen maken. Heel veel mensen hadden anders verwacht, maar ik heb laten zien wie de beste van de wereld is." LEES OOK: Indrukwekkende Michael van Gerwen slacht Gary Anderson en staat in de finale van het WK darts Hoog niveau

Van Gerwen maakte indruk met zijn scores en het uitgooien van zijn dubbels. "De eerste drie, vier sets doe ik hem pijn met mijn finishen. Hij bleef er achteraan lopen en dan wordt duidelijk dat hij kwetsbaar is. Ik was op de juiste momenten heel goed. Ik denk dat ik het ook wel verdiend heb na dit jaar. Ik heb zoveel shit over me heen gehad, daar ben ik goed mee omgesprongen."