Eerste oliebollenbakker al voor zes uur open: 'Hier kan geen supermarktbol tegenop' Het is al vroeg druk bij de oliebollenkraam van Richard Voets in Tilburg.

TILBURG - Het is nog geen zes uur als de eerste klanten al voor de kraam van oliebollenbakker Richard Voets in Tilburg staan. "Eigenlijk gaan we pas om zes uur open, maar dat hebben we nog maar wat vervroegd. Ik vind het een heel gaaf dat mensen zo vroeg voor mijn oliebollen opstaan", vertelt de bakker. Volgens de website oliebollentestonline.nl heeft hij de lekkerste oliebollenkraam.

Geschreven door Lieke Flipsen

Voor hem en waarschijnlijk ook voor alle andere Brabantse oliebollenbakkers is de laatste dag van het jaar de belangrijkste. "Ik heb een slaappilletje genomen om te kunnen slapen. Anders kan ik helemaal niet slapen", zegt hij. Een beetje onrustig staat hij in zijn kraam op de Heyhoefpromenade in de Reeshof in Tilburg. "Je vraagt je toch af: komt het allemaal wel op? Ik heb zoveel ingekocht. Nu voel ik me nog wel ontspannen, maar dat zal straks, als er een rij staat, wel veranderen." Er hangt vooral zakelijk veel van deze dag af. Zijn personeel houdt hij goed in de gaten en indien nodig gebruikt hij zijn lijfspreuk: "Knallen met die ballen!" LEES OOK: Voor de lekkerste oliebollen moet je in Tilburg zijn. Lekker luchting en niet heel vet Vroege vogels

Het is om half 7 al best druk geweest. Een van de klanten komt nog snel even voordat ze moet werken.. "Ik denk dat als ik straks terug kom, dat de rij tot aan de andere kant van het plein staat. Dan sta ik in de kou en nu word ik snel geholpen", vertelt ze. Een andere klant staat eigenlijk altijd zo vroeg op. "De bollen zijn voor mijn familieleden, maar die slapen allemaal wel gewoon hoor." Beide dames beamen dat de oliebollen van Richard Voets overheerlijk zijn. "Daar kan geen supermarktbol tegenop!"