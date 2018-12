Brabant kiest kampioenswedstrijd PSV-Ajax als sportmoment van het jaar

EINDHOVEN - De wedstrijd PSV-Ajax waarin PSV de landstitel pakte, is het sportmoment van 2018. Dat vindt Brabant, zo blijkt uit onze Facebookpoll.

De vraag was simpel: wat is voor jou hét Brabantse sportmoment van 2018? Een keuze kon er gemaakt worden tussen de nationale titel van Van der Poel, het veroveren van de wereldtitel door Herlings en het 24ste kampioenschap van PSV, dat de ploeg van trainer Phillip Cocu veilig wist te stellen in een direct duel met Ajax.

De Eindhovenaren kregen op Facebook de meeste stemmen. In totaal ging 46,9 procent van de ruim 1500 stemmen naar het mooie moment voor PSV. Herlings volgde op korte afstand, 42,4 procent van de stemmen gingen naar de wereldkampioen. Van der Poel komt dit seizoen heel vaak als eerste over de streep, bij deze verkiezing moet hij genoegen nemen met een derde plek: 10,7 procent van de stemmen ging naar de man die in 2018 drie keer Nederlands kampioen werd.

'Een van de mooiste'

Dat PSV de titel juist tegen Ajax pakte, maakt het extra bijzonder voor veel sportfans. "Dat PSV voor de tweede keer in de historie de landstitel pakte in een rechtstreeks duel met Ajax was kei gaaf! Voor mij hét Brabantse sportmoment van 2018", schrijft Giovanni op Facebook. Volgens Ronald was dit 'een van de mooiste kampioenschappen'.

Historisch

Veel stemmen waren er ook voor Herlings, waarbij ook veel mensen met een onderbouwing kwamen voor hun stem voor The Bullet. "Veruit het mooiste sportmoment van 2018. Jeffrey Herlings, de eerste Nederlander in de historie die de wereldtitel pakt in de koningsklasse!", schreef Joop.

Esther zag Herlings het hele jaar presteren, maar dat hij juist wereldkampioen wist te worden in eigen land maakte zijn prestatie voor haar het sportmoment van 2018. "In eigen land kampioen worden, is helemaal uniek. Ze zitten bijna het hele jaar in het buitenland. Dus de Grand Prix Assen met als resultaat wereldkampioen worden is voor mij het mooiste resultaat."

Keuze sportredactie Omroep Brabant

De sportredactie van Omroep Brabant koos de Nederlandse titel op de weg van Mathieu van der Poel als sportmoment van 2018. Een eervolle vermelding was er voor het moment dat Jeffrey Herlings de wereldtitel in de MXGP veroverde in eigen land.