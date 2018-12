Vlammen tot aan het dak door explosie gasfles, zegt buurvrouw: 'Het waren enorme knallen'

HALSTEREN - Toen Marion Bruijns uit Halsteren maandagochtend haar rolluik omhoog takelde, kwamen er vlammen bij haar tot aan het dak. Aan het Sint Maartensplein was haar buurman bezig met oliebollen bakken, maar door een nog onbekende fout explodeerde een gasfles. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Echt eng."

“Het ging enorm tekeer. Het was net alsof het aan het hagelen en regenen was met een enorme wind. Toen hoorde ik opeens iemand schreeuwen in de achtertuin", vertelt Marion Bruijns. Zij woont aan het Sint Maartensplein in Halsteren waar maandagochtend een gasfles explodeerde.

"Toen heb ik het rolluik opgetrokken en kwamen de vlammen tot aan het dak. Ik heb snel mijn hondjes meegenomen. Ik heb de telefoon gepakt en 112 gebeld."

'Echt heel eng'

De buurman van Marion was bezig met het bakken van oliebollen. Daarbij is iets misgegaan. "Mijn buurman was zo lief om vrijwilligerswerk te doen en oliebollen te bakken. Blijkbaar is daar iets fout gegaan", zegt buurvrouw Marion.

"Ik ben echt wel een beetje van slag van. Dit is niet een leuke manier om wakker te worden. Het is echt heel eng. Het is zo dicht bij het huis dat je bang bent dat het gaat overslaan."









Oliebollen voor het goede doel

De bewoner van het huis aan het Sint Maartensplein was oliebollen aan het bakken voor het goede doel. Hij zette zich in voor estafetteloop Roparun. "We zouden om acht uur beginnen, maar iets voor achten is het gruwelijk misgegaan", zegt captain Renko Fins van Roparun-team Maak een Vuist.

"Als team zijn we ontzettend geschrokken. We kennen elkaar goed. We delen lief en leed, alles voor het goede doel en dan dit. Het is echt vreselijk."

'Letsel aan gezicht en hand'

De man is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens teamcaptain Renko lijkt het mee te vallen. "Hij heeft wat letsel aan zijn gezicht en aan zijn hand. Hij moet morgen even terug voor controle, maar het lijkt mee te vallen."

Door het ongeluk van maandagochtend gaat het oliebollen bakken voor de Roparun in ieder geval niet meer door. "Ja, helaas. Ook voor de mensen die oliebollen bij ons hebben besteld. Dat moeten we echt even cancellen."









'Knallend het jaar uit'

De schuur bij het huis aan het Sint Maartensplein is in vlammen opgegaan door de explosie. "Hij had een mooie houten schuur daar staan", legt buurvrouw Marion Bruijns uit.

"Daar waren ze bezig en dat is allemaal in de fik gevlogen en ontploft. Het waren enorme knallen en een hele hoge felle brand. Ja, dat is knallend het jaar uit. Hoewel dat niet echt een leuk grapje is. Ik hoop het niet nog een keer mee te maken."