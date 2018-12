Man gewond bij steekpartij in woonwijk Oss, verdachte aangehouden

Steekpartij woonwijk in Oss (foto: Charles Mallo)

OSS - Aan de Sperwerstraat in Oss is maandagmiddag een man neergestoken. Hij is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Na een paar uur werd een man uit Oss aangehouden. Wat zijn rol bij de steekpartij was, onderzoekt de politie nog.

De man werd in een steegje neergestoken, in de buurt van zijn huis. Er zou niemand bij hem in de buurt zijn geweest toen hij werd gestoken, zo meldt de politie.

'Gewond huis in'

Na de steekpartij is de man terug naar zijn huis gelopen, melden meerdere getuigen. Zijn gezin was thuis toen hij gewond de woning inliep, aldus de getuigen. Daarna heeft hij de hulpdiensten gebeld.

Het incident trok veel bekijks in de wijk. Ook omdat er een traumahelikopter vanwege de steekpartij landde. De politie heeft de plek afgezet en doet onderzoek.

Veiligheidsrisicogebied

De Sperwerstraat ligt in de Schadewijk, een volksbuurt in Oss. Een deel van de Schadewijk is begin december door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied, deze straat valt hier net buiten.

Voor een veiligheidsrisicogebied geldt dat de politie mensen staande mag houden, preventief kan fouilleren en voertuigen en tassen mag doorzoeken. Dit omdat het vaak onrustig is in de wijk.

