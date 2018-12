Zware politiecontrole na incidenten in Osse wijk: 'Met deze jongeren valt niet te praten'

OSS - Een deel van de Osse Schadewijk is door de burgemeester van Oss vanaf woensdag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie mensen staande mag houden, preventief kan fouilleren en voertuigen en tassen mag doorzoeken. "Ik verwacht veel ellende van jongeren waarmee niet te praten valt, zo is de laatste tijd gebleken", zegt burgemeester Wobine Buijs. De maatregel gaat in op pakjesavond.

Bewoners in de wijk zijn door een brief van burgemeester Wobine Buijs op de hoogte gebracht. De volksbuurt had in het verleden veel last van groepen hangjongeren. Die staken vuurwerk af, mishandelden een boa en verpestten evenementen als Winterland.

Incidenten

In de brief aan de bewoners staat dat twee recente incidenten in de Schadewijk de aanleiding vormen voor deze zware maatregel. Zo was er een steekpartij aan het Cruijff Court aan de Leeuwerikstraat. En in een woning aan de Zwaluwstraat is zwaar vuurwerk naar binnen gegooid.

Volgens de burgemeester zorgen de incidenten voor onrust en een gevoel van onveiligheid onder bewoners. Door het gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied kan de politie daadkrachtiger optreden tegen overlast en overtredingen, schrijft ze. Buijs is tot het besluit gekomen na overleg met de hoofdofficier van justitie en de korpschef van de politie.

Ouder en harder

Ook de burgemeester vindt de maatregel een serieus middel. Ze wil hiermee een duidelijk signaal afgeven. "In 2016 hadden we ook ontzettend veel last van groepjes jongeren. Nu zijn ze ouder en harder geworden, ze luisteren nergens meer naar. Er is een poort opgeblazen, er is gericht zwaar vuurwerk naar iemand gegooid die daarbij gewond raakte. Dit kan niet langer zo", zegt de burgemeester daadkrachtig.

De maatregel gaat in vanaf woensdag en duurt tot 6 januari. "Dan geldt het alleen na schooltijd van 15.00 tot 6.00 uur. In de kerstvakantie geldt de maatregel 24 uur per dag."

Bijeenkomst

Voor bewoners is er donderdag 6 december een informatie bijeenkomst. Medewerkers van politie en gemeente beantwoorden dan vragen van omwonenden,