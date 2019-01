Toon Greebe moest zijn voet laten amputeren, maar blijft ambitieus: ‘Het WK darts blijft mijn doel'

En dat vooruit kijken is vooral gericht op zijn dartsloopbaan. Want Greebe stond twee keer eerder op het WK darts (2008 en 2010) en hij wil dolgraag nogmaals het podium in Alexandra Palace opstappen als darter. We belden met Greebe en vroegen hem onder meer naar zijn revalidatie, dartsplannen en de Q-school.

Een jaar na dato, Toon. Hoe gaat het nu met je?

“Heel goed. Eigenlijk zelfs boven verwachting. Ik had niet verwacht nu al zo makkelijk en goed te kunnen lopen. Maar de mensen om me heen geven me veel kracht. Ik heb zelf ook altijd geloof gehouden en dat helpt zeker.”

"En dan het eerste toernooi winnen, stoer hé? Maar ja, iedereen dacht wel even dat ze ‘die manke’ konden verslaan" - Darter Toon Greebe.

Hoe kijk je terug op de operatie en de dagen daarna? Is dat niet moeilijk om over te praten?

“Ja, dat blijft altijd wel lastig om over te hebben als ik eerlijk ben. Maar ik kijk er met een akelig gevoel op terug. Alles is veranderd sindsdien. Mijn leven stond toen compleet op zijn kop. Ik weet nog dat ik wakker werd en er toen tegen me verteld is dat mijn voet was geamputeerd. Maar toen was ik nog zo slaperig door de narcose, waardoor ik dat niet goed heb begrepen. Ik viel weer in slaap en ’s nachts wilde ik naar het toilet, maar toen zag ik geen voet meer. De verpleegster vertelde daarna dus nogmaals dat ik nog maar één voet had. Daar ben ik wel twee dagen van over de zeik geweest.”

Greebe kon vier weken na zijn operatie beginnen aan zijn revalidatie en kreeg een prothese. In mei deed Greebe weer voor het eerste mee aan een dartstoernooi en hij won gelijk.

Om na die zware maanden dan weer eindelijk te kunnen darten, dat moet geweldig zijn. Maar dan win je dat toernooi ook gewoon even.

“Darten is gewoon mijn passie. Dat gevoel is onbeschrijfelijk. En dan het eerste toernooi winnen, stoer hé? Maar ja, iedereen dacht wel even dat ze ‘die manke’ konden verslaan, maar dat lukte ze niet.”

Bekijk hieronder het interview met Toon Greebe in januari van dit jaar en lees verder.

Heb je nog wat aan moeten passen aan je manier van gooien nu je een prothese hebt?

“Nee, eigenlijk niet. Ik sta nog hetzelfde als voor de amputatie en ik sta nu zelfs stabieler. Ik gooi meer vanuit mijn arm dan vanuit mijn lichaam. Ook het niveau gaat steeds meer omhoog. Ik gooi nu beter gemiddeld dan dat ik ooit heb gedaan.”

"Ik wil de eerste eenbenige darter op een WK worden" - Darter Toon Greebe.

Hoe kijk je nu terug op dit jaar?

“Ik ben blij dat het jaar erop zit. Het was heel moeilijk met de revalidatie. Ik heb me ook pas een maand of vier geleden echt gerealiseerd hoe goed ik weg ben gekomen. Voor hetzelfde geld was ik er niet meer. Mede door mijn revalidatie en drang om weer te gaan darten heb ik daar niet aan gedacht in die eerste maanden. Maar nu is die realisatie er toch wel degelijk.”

Wat zijn nu je plannen voor de komende tijd?

“Ik ga over een paar dagen beginnen aan de Q-school (kwalificatie-toernooi PDC, red.) om een tourkaart te bemachtigen. Want het WK is geen droom voor mij, maar een doel. Ik wil de eerste eenbenige darter op een WK worden.”