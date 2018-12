Sterren knallen 2019 in: 'Pang-pang' uit China voor Frans en Hans heeft vuurwerk tussen zijn benen

EINDHOVEN - “A lot of pang-pang-pang, I like that”, zegt Frans Bauer tegen twee Chinese vrouwen. Hij heeft voor de jaarwisseling flink wat vuurwerk uit China meegenomen. Verder lijken meerdere van onze bekende Brabanders er ook helemaal klaar voor.

Frans Bauer is samen met zijn vrouw Mariska een tijd in China geweest om daar zijn nieuwe programma ‘Frans Bauer in China’ op te nemen. Frans sloeg daar de vuurwerkwinkel natuurlijk niet over. ‘Pang-pang-pang-prrr’ zou hij graag willen hebben en hij maakt er wilde handgebaren bij:









De twee Chinese vrouwen lijken wel onder de indruk van de manier waarop Frans Bauer uitlegt wat voor vuurwerk hij graag zou willen. Ze proberen hem zelfs na te praten. Tegen Mariska zegt hij nog even dat hij zo “alle geesten gaat wegjagen” en dan kan het knallen beginnen.

Ze brengen eerst een meterslange sliert tot ontploffing en daarna gaan er pijlen de lucht in. Frans lijkt er van te genieten, maar Mariska iets minder. Ze houdt haar handen voor haar hoofd en zegt nog even: “Frans, je staat te dichtbij!”

Zondag vierde Frans zijn 45e verjaardag nog met Chinees eten. Nu gaat hij met zijn Chinese vuurwerk in ieder geval knallend het jaar in.

LEES OOK: Frans Bauer wordt 45: 'We halen Chinees, dan is mijn verjaardag compleet'

Vanaf 5 januari is de achtdelige serie Frans Bauer in China te zien op NPO1.

Familietraditie voor Guus Meeuwis

Guus stond vanmiddag al vol te bakken in de keuken. Samen met een van zijn zoons maakt hij oliebollen in de pan. “Een familietraditie”, zegt hij op Instagram.









Hans Teeuwen met vuurwerk tussen zijn benen

Hans Teeuwen gaat het nieuwe jaar luid zingend in. Hij zit met een zonnebril op een stoel in de tuin met een pan tussen zijn benen. In de pan steekt hij vervolgens knallend vuurwerk af. Hij sluit zijn nieuwjaarswensen tot slot af op een (on)smakelijke manier: