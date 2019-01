Man springt uit raam op twee hoog bij uitslaande brand boven shoarmazaak in Boxmeer

BOXMEER - In de Steenstraat in het centrum van Boxmeer heeft in de nieuwjaarsnacht brand gewoed in het pand van shoarmazaak en pizzeria Kapadokya. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het pand. De brand veroorzaakte grote schade aan het monumentaal pand.

Er is één man gewond geraakt. Hij is van de tweede verdieping naar beneden gesprongen en daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Drie andere mensen die tijdens het uitbreken van de brand in het pand waren, konden zonder problemen naar buiten komen.

Binnen twee uur brand meester

Nadat tegen halfeen de brand werd gemeld, reden vanuit de hele regio brandweerkorpsen richting Boxmeer om het vuur te blussen. Binnen een uur of twee kon het sein brand meester worden gegeven. Het pand is nu wel onbewoonbaar.



De uitslaande brand is op zolder of op de eerste verdieping begonnen, zo meldt een woordvoerder van de brandweer. Over de oorzaak kon hij niets zeggen.

"Voor zover bekend waren er geen verdachte omstandigheden en is er ook geen vuurwerk in het spel geweest", aldus de zegsman.

Ook brand in Sint Anthonis

In het nabijgelegen Sint Anthonis heeft in de nieuwjaarsnacht brand gewoed in een woning, zo meldt een wijkagent op Twitter.