Man gooit lijmbusje op vuurwerkresten en raakt gewond bij explosie in Heesch

De aanblik in de Rubensstraat in Heesch na het incident (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

HEESCH - Een man is maandagnacht met spoed naar een ziekenhuis gebracht na een incident met vuurwerk in Heesch. Hij zou er ernstig aan toe zijn.

Volgens buurtbewoners zou de man op de Rubensstraat een lijmbusje op vuurwerkresten hebben gegooid om het vervolgens in brand te willen steken. Dat was niet nodig, want er ontstond direct een flinke ontploffing. Direct na dit was gebeurd, rond halftwee, werden een ziekenwagen en een traumahelikopter ingezet om hulp te verlenen in Heesch.