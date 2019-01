Man loopt steekwonden op aan gezicht, drie verdachten aangehouden

EINDHOVEN - De man die nieuwjaarsnacht gewond raakte bij een steekpartij in Eindhoven, liep hierbij verwondingen op aan zijn gezicht. Hij is naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het gaat om een man van 38 uit Helmond. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond kwart voor vijf in de parkeergarage van winkelcentrum Heuvel aan de Ten Hagestraat, hartje Eindhoven. De politie is bezig met een grondig onderzoek, zo wordt bekeken of er mogelijk een ruzie aan het incident vooraf is gegaan. Er is al technisch onderzoek verricht en diverse getuigen zijn gehoord. Ook wordt gekeken of er gebruik kan worden gemaakt van camerabeelden.



Politie beledigd

De arrestanten zaten in een auto die na de steekpartij de parkeergarage uit wilde rijden. De politie was hen voor. Het gaat om twee Belgen van 24 en 26 en een 26-jarige Turk. Als gevolg van het onderzoek was de parkeergarage een tijdje gesloten wat de politie en verkeersregelaars op beledigingen kwam te staan van mensen, die hun auto wilden ophalen. Na de melding was ook een traumahelikopter ingeschakeld.



Winkelcentrum Heuvel heet in de volksmond nog steeds de Heuvel Galerie.

Ook steekpartij in huis

Een halfuur eerder was het raak in een huis aan de Moreelselaan in Eindhoven. Een man werd neergestoken en is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden.