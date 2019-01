Man neergestoken bij parkeergarage in Eindhoven, minstens twee aanhoudingen

EINDHOVEN - In of bij de parkeergarage in de buurt van winkelcentrum Heuvel in Eindhoven is maandagnacht rond kwart voor vijf iemand neergestoken. De politie heeft minstens twee mensen aangehouden, die er mogelijk iets mee te maken hebben gehad.

Het slachtoffer is in de parkeergarage behandeld aan zijn verwondingen. Er werd onder meer een traumahelikopter ingeschakeld. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest. De twee arrestanten zaten in een auto, die na het steekincident de parkeergarage wilde verlaten. De politie was hen voor. Winkelcentrum Heuvel heet in de volksmond nog steeds de Heuvel Galerie. Als gevolg van het onderzoek was de parkeergarage een tijdje gesloten wat de politie en verkeersregelaars op beledigingen kwam te staan van mensen, die hun auto wilden ophalen.

Ook steekpartij in huis

Een halfuur eerder was het raak in een huis aan de Moreelselaan in Eindhoven. Een mannelijk slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden.