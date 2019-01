'K-k-k-koud!' Met een frisse duik het nieuwe jaar in

De meeste nieuwjaarsduiken waren dit jaar in het oosten van de provincie. Zoas bijvoorbeeld in Milheeze bij strandbad Nederheide. Waar de een met een paraplu boven het hoofd stond toe te kijken, was het anderen nog niet nat genoeg. Na het aftellen bestormden zo'n zestig waaghalzen het ijskoude water.

'Het was fantastisch!'

Met een watertemperatuur van zo'n 5 graden was dat volgens een van de deelnemers: "K-k-k-koud!" Met de mascara op de wangen en een muts op het nog natte haar: "Ik kreeg geen lucht meer, maar het was fantastisch!"

En zo dachten de meesten erover. Een groep jongeren van jeugdinternaat Vreekwijk uit Deurne kon er zelfs geen genoeg van krijgen: na de eerste duik gingen ze hand in hand ook nog een tweede keer kopje onder.

Helden zonder koudwatervrees in Milheeze





Bij de Oosterplas in Den Bosch was het heel druk. Er waren ook veel kinderen die in het water sprongen, sommigen al voor de vierde keer. Maar eerst was er een korte warming-up om de spieren op te warmen.

Sommigen gingen verkleed als kerstvrouwtje, anderen met een gek hoofddeksel en twee dames namen een opblaasbare vis mee: "Die hebben we net gevangen!"