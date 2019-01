De oudejaarsconference-kijkcijfers: Guido Weijers en Marc-Marie Huijbregts ontlopen elkaar weinig

EINDHOVEN - Oudejaarsconferences, ze zijn even onlosmakelijk met de jaarwisseling verbonden als oliebollen. Iets na half negen begon maandagavond op RTL 4 de humoristische terugblik van Guido Wijers op 2018. Een kleine twee uur later ging op NPO 1 de conference van Marc-Marie Huijbregts van start. Guido versus Marc-Marie, Breda versus Tilburg, 41 jaar oud versus 54 jaar oud, zonder liedjes versus mét. Maar wie won de strijd? Gekeken naar absolute cijfers, boekte Marc-Marie Huijbregts een nipte overwinning. Hij trok met zijn show 40.000 kijkers meer dan Weijers.

Guido Weijers bereikte met zijn show 1.437.000 kijkers. Bij Marc-Marie Huijbregts liep de teller dus nog net een beetje verder op: die stopte op 1.477.000. Wie inzoomt op de kijkcijfers, komt tot nog een tweede conclusie. Guido Weijers bereikte met zijn show 25,7 procent van de kijkers op dat moment. Precies datzelfde geldt voor Marc-Marie Huijbregts. Zijn show begon later op de avond, toen meer mensen waren ingeschakeld. Ook hij bereikte 25.7 procent van de mensen die op dat moment in totaal aan de buis gekluisterd waren. Misschien dus toch maar houden op een gelijkspelletje?

Over smaak valt niet te twisten, maar uiteraard waren er op Twitter een hoop mensen te vinden die iets vonden van de beide oudejaarsconferences.

Guido Weijers trok meer kijkers dan vorig jaar met zijn show. Toen schakelden 1.2 miljoen kijkers in tijdens zijn show. Op NPO1 was het woord tijdens oudejaarsavond 2017 aan Youp van 't Hek. Het verschil in kijkers voor Weijers en Van 't Hek was toen erg groot. Naar Van 't Hek keken op oudejaarsavond 2017 2,6 miljoen mensen.

