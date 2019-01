'Onze' Michael van Gerwen krijgt steun van burgemeester Willemijn van Hees: 'Maakt zijn dromen waar'

"Het is heel belangrijk om Michael steun te geven", zegt Van Hees, die in november werd geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Heusden. Maar waarom in Londen? "Wij hebben als motto: 'dromen, doen, Heusden'. Michael van Gerwen is daar een prachtig voorbeeld van. Hij heeft zijn droom al meerdere keren waargemaakt. Mij werd gevraagd of ik hem hier wilde steunen, mooier kan niet."

Het is geen standaard locatie voor Van Hees, een zaal vol dartliefhebbers die volledig los gaan. "Dit is de eerste keer, het is wel echt fantastisch om hier te zijn. Ik ben een echte carnavalsliefhebber, maar dit heb ik nog niet meegemaakt", zei ze voor de finale.

Huldiging

Van Hees hoopt op een mooie overwinning van Van Gerwen. "Daar gaan we wel voor." Binnen de gemeente gaan ze uit van een zege, tijdstip en locatie van de huldiging die donderdag volgt zijn al even bekend. "Als je Michael van Gerwen als inwoner hebt, dan moet je wel een draaiboek hebben."

