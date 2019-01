Gekte rond Michael van Gerwen barst los: Vlijmen kleurt groen voor finale WK Darts

Café Den Braai is groen verlicht (Foto: Raymond Merkx).

VLIJMEN - Michael van Gerwen maakt zich op voor zijn vierde WK-finale. En dus gaan zijn fans maandagavond pijlsnel naar thuiskroeg Den Braai in Vlijmen. ‘Heel het dorp leeft mee.

Het doorgaans bruine café is tijdens deze finale geheel groen verlicht. Ruim vierhonderd toeschouwers worden verwacht in de stamkroeg van Mighty Mike. “We zijn heel blij dat we weer Darttempel van Brabant mogen zijn”, vertelt kroegbaas Marcel Junggeburth.

Bier

“We zijn weer zo ongelofelijk trots op hem”, vervolgt Junggeburth. Hij kijkt uit naar de finale. “Michael moet het gewoon gaan flikken.” De afgelopen dagen was hij druk in de weer met de voorbereidingen. “De biertanks zijn weer helemaal volgetankt. Tweeduizend liter staat klaar.” Hij verwacht dat ruim de helft daarvan opgaat.

Van Gerwen neemt het op tegen de Engelsman Michael Smith. Afgelopen zondag versloeg hij de Schot Gary Anderson met gemak. Van Gerwen won met 6-1. De Vlijmenaar is vastberaden de titel te pakken. De afgelopen dagen leefde hij als een monnik.