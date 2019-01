Michael van Gerwen wil afspraak maken met Mark Rutte: 'Volgend jaar weer op 1 januari bellen?'

LONDEN - Michael van Gerwen was bezig met een perspraatje toen hij werd onderbroken. Dartsverslaggever Arjan van der Giessen kwam met zijn telefoon in zijn hand aanlopen, de minister-president hing aan de lijn om Mighty Mike te feliciteren met zijn wereldtitel.

“Dat is niet de eerste keer”, zegt Van Gerwen later over het telefoontje van Rutte. “Natuurlijk is dat leuk. Het is leuk dat mensen meeleven. Ik ben blij dat ik het weer heb kunnen flikken.”

Volgend jaar weer?

Van Gerwen krijgt felicitaties van de minister-president. Het is niet voor het eerst dat de darter Rutte aan de lijn heeft begin januari. "Als het ieder jaar op je agenda staat is het niet verkeerd. Volgend jaar weer op 1 januari? Dat zou fijn zijn."