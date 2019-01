Wereldkampioen! Michael van Gerwen pakt derde WK-titel na ruime overwinning

LONDEN - Michael van Gerwen heeft dinsdagavond de finale van het WK darts gewonnen. De darter uit Vlijmen had geen enkele moeite met tegenstander Michael Smith. Uiteindelijk won de nummer één van de wereld met 7-3 en daardoor pakte hij zijn derde wereldtitel in zijn carrière.





De start van de wedstrijd was van een enorm hoog niveau van de kant van Van Gerwen, hij zette Smith snel op een grote achterstand. Voor de wedstrijd won Mighty Mike het ‘bullen’, waardoor hij aan de wedstrijd mocht beginnen. Dat deed hij goed, Van Gerwen schreef de eerste leg op zijn naam via een 129-finish. Uiteindelijk werd het in die eerste set 2-2 en kwam het aan op de beslissende leg. Daarin was Van Gerwen koelbloedig, hij pakte de eerste set.

Mede dankzij missers van Smith liep Van Gerwen daarna snel uit. Zowel de tweede als derde set werden met 3-1 gewonnen door MvG. In de vierde set is er weer een beslissende leg nodig, weer is het Van Gerwen die als winnaar uit de bus komt. Na vier sets is het 4-0.

Terugkeer

Wat je vaak ziet in het darten is dat een speler die geen druk meer voelt en misschien het idee heeft dat het niet meer uitmaakt, zonder spanning in het lijf gaat gooien. Dat lijkt ook het geval bij Smith, die op het scorebord komt door in een beslissende leg een 124-finish te gooien.

In de volgende set gooit hij een 127-finish en een 124-finish. Hij pakt die set met 3-0 en komt op 4-2. Maar een echte comeback wordt het niet, Van Gerwen pakt na twee verloren sets de draad weer op en loopt uit naar een 6-2 voorsprong.

Spannende

Smith liet vooral veel kansen liggen op zijn dubbels. Van Gerwen gooide ook zeker niet alles raak, maar het verschil was dat Mighty Mike vaker profiteerde van de missers van de Engelsman dan andersom. Hoe meer sets Van Gerwen op zijn naam wist te schrijven, hoe groter de irritatie bij Smith. Bij een 2-2 stand in de negende set mocht Van Gerwen de leg beginnen om de wedstrijd te winnen. Dat lukte niet. Smith snoepte de set af van Van Gerwen, door de vijfde leg in zestien darts uit te gooien.

Wereldkampioen!

In de tiende set was het alsnog raak. Van Gerwen begon met een break. Smith kreeg kansen om meteen terug te breken, maar hij wist de dubbel niet te raken. Van Gerwen gooide vervolgens na twee keer een enkele zestien via dubbel zestien uit, daardoor kwam hij op 2-0. In de volgende leg kreeg Van Gerwen zijn eerste matchdart. Die ging nog mis, Smith kwam terug tot 2-1. Van Gerwen mocht daarna zelf beginnen om de wedstrijd te winnen.