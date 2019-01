Michael van Gerwen is enorm blij met derde wereldtitel: 'Echt niet normaal'

LONDEN - De ontlading was groot toen de laatste pijl in het bord vloog, Michael van Gerwen zag dat het de juiste dubbel was en dat hij zijn derde WK-titel te pakken had. Een titel die belangrijk is voor de nummer één van de wereld. Dat de finale niet zijn beste wedstrijd was kan Van Gerwen niet veel schelen. "Het gaat om de winst."

"Ik had mijn derde wereldtitel misschien eerder moeten winnen, maar dat mocht niet zo zijn. Ik ben blij dat ik hem nu weer in mijn handen mocht nemen", zei Van Gerwen na afloop van de winst op Smith. "Ik heb een goed toernooi gedraaid. Als er één verdiende winnaar is, dan ben ik het."

'Beter spel verwacht'

Of Van Gerwen deze finale had verwacht? "Ja en nee. De uitslag wel, maar ik had wel beter spel verwacht van mezelf. Na die 4-0 wist ik natuurlijk al dat ik ging winnen. Hij krijgt dan nog een paar stuiptrekkingen, gaat nog een paar goede sets gooien. Dat weet je ook. Maar uiteindelijk ben ik erg blij met hoe het is gegaan. In de finale maakt het niet uit hoe je wint, als je maar wint."

Familie

Zijn vrouw en dochter waren niet in Ally Pally, een bewuste keuze van Van Gerwen. "Alles moest wijken voor deze wereldtitel. Mijn vrouw weet hoeveel dit voor mij betekent. Ze weet in welke molen ik heb gezeten. Nu is het goed gegaan, daar ben ik heel blij mee. Ik ben hier heel trots op."

Naast de zware beker krijgt Van Gerwen ook nog eens zo'n half miljoen euro voor de wereldtitel. "De titel is het belangrijkste. Dat geld kan me aan mijn reet roesten. Het is natuurlijk wel fijn als het op je bankrekening wordt bijgeschreven. Maar ik ben vooral blij dat ik die titel heb. Ik ben hier zo blij mee, dat is niet normaal. Ik heb veel ups en downs gehad. Ik heb nog wel de meeste toernooien gewonnen van iedereen. Maar dit is de belangrijkste titel van het jaar."