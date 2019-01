Café Den Braai 'ontploft' na WK-zege Michael van Gerwen: 'Nog nooit zo'n mooie partij gezien!'

"Dit was schitterend! Ik heb nog nooit zo'n mooie partij gezien!", vertelt Ruud de Vaan (55) uit Vlijmen. "Iedereen ging helemaal uit zijn dak. Dit is heerlijk! Heerlijk!", schreeuwt hij met een glas bier in zijn hand.

Bekijk hoe zijn thuiskroeg uit z'n dak gaat en lees verder.

Vastberaden

Van Gerwen nam het in de finale op tegen de Engelsman Michael Smith. De darter uit Vlijmen won de wedstrijd, na een 4-0 voorsprong, uiteindelijk met 7-3. Afgelopen zondag versloeg hij de Schot Gary Anderson met gemak. Van Gerwen won met 6-1. De Vlijmenaar was vastberaden de titel te pakken. Daarvoor leefde hij de afgelopen dagen als een monnik.

Bekijk de reactie van de fans en lees verder.











Liters bier

Het doorgaans bruine café was tijdens deze finale geheel groen verlicht. Ruim vierhonderd toeschouwers zagen de wedstrijd in de stamkroeg van Mighty Mike. “We zijn heel blij dat we weer Darttempel van Brabant mogen zijn”, vertelde kroegbaas Marcel Junggeburth voor de wedstrijd.

Junggeburth was de afgelopen dagen druk in de weer met de voorbereidingen. “De biertanks zijn weer helemaal volgetankt. Tweeduizend liter staat klaar.” De kroegbaas verwachtte dat dinsdagavond ruim de helft van de biervoorraad op zou gaan.

LEES OOK: