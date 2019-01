Iconische populieren langs snelweg A2 worden gekapt: 'Een gevaar voor het verkeer'

BEST - De iconische populieren langs de snelweg A2 tussen Boxtel en Best worden de komende weken gekapt. De bomen, die stammen uit 1994, zijn een gevaar voor het verkeer. Bij een storm vorig jaar januari kwamen er een paar op de weg terecht. Uit inspecties is gebleken dat de conditie van de populieren gestaag achteruit gaat.

Woensdagmorgen is een aannemer in opdracht van Rijkswaterstaat begonnen met het omzagen van de populieren. Het gaat om 2100 bomen. "Wij willen de veiligheid van de weggebruiker waarborgen", zegt Bas de Leeuw van Rijkswaterstaat. De kap en zaag werkzaamheden duren tot en met de tweede week van februari. Daarna moet er nog worden opgeruimd. Rond Carnaval is de klus geklaard.





Herplant

Voor de gekapte bomen komen nieuwe populieren terug. Maar voordat die de omvang van de gekapte bomen hebben bereikt zijn we tien jaar verder. Het hout van de gekapte populieren gaat onder andere naar klompenfabrieken in de regio. Volgens Rijkswaterstaat heeft het verkeer geen last van de werkzaamheden en hoeft er geen rijstrook op de A2 te worden afgesloten.

Landschapsbehoud

De Brabantse populierenvereniging maakt zich sterk voor het behoud van het karakteristiek populieren landschap in de Meierij. "Wij willen het hout hergebruiken voor onder meer de productie van meubels", zegt Frans van Beerendonk van de populierenvereniging. Het moet economisch interessant blijven om populieren te planten, aldus Beerendonk: "Het is is iets unieks in Nederland in zo'n korte omgeving zo'n prachtig landschap te hebben. Wij willen voorkomen dat het populieren landschap verdwijnt".