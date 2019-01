Addy van den Krommenacker opent winkel in Koeweit: 'Er komt een nieuw stukje inspiratie in me los'

UDEN - Modeontwerper Addy van den Krommenacker uit Uden is al jarenlang immens populair in Europa en Amerika, maar gaat nu een nieuwe markt veroveren. Hij heeft onder andere een winkel in Den Bosch, maar hij opent binnenkort een zaak in Koeweit. Ook gaat hij speciaal voor de Koeweitse markt kleding ontwerpen. "Het is weer een nieuwe uitdaging", aldus Van den Krommenacker.

Via via kwam de ontwerper in contact met de Koeweitse Sama. Zij kreeg erg veel complimenten over haar kleding, uiteraard gemaakt door de ontwerper. Daarom wilde ze wel een winkel voor hem runnen in het kleine, olierijke emiraat. En zo geschiedde.

Koeweitse kleuren

Deze maand nog, of uiterlijk februari, gaat de nieuwe winkel open. De ontwerper heeft er zin in. "Nederland is best behoudend. In Koeweit dragen ze andere kleuren, dat vind ik leuk. We waren nu bezig met felroze, maar als je dat in Nederland doet? 'Ja, leuk, maar niet voor mij', zegt dan iedereen."

Van den Krommenacker zegt wel dat er een groot deel gelijk blijft aan de Nederlandse ontwerpen, maar dat een deel ook speciaal ontworpen wordt voor de collectie in Koeweit. "Ik moet geen engeltjes op blouses gaan plaatsen. Normaal doe ik dat wel. Maar door de kleuren die ze in Koeweit dragen, kan ik hele andere dingen ontwerpen. Er komt een nieuw stukje inspiratie in me los."

Volgens de ontwerper klopt het beeld niet dat mensen hebben van de kleding die ze in Koeweit dragen. "Het is niet allemaal bedekkende, donkere, zwarte kleding. Ik kan juist helemaal uitpakken met mijn collectie."

Sandra Reemer als inspiratie

Eerder dit jaar bracht Van den Krommenacker nog een nieuwe collectie uit. Sandra Reemer, bekend van haar vele songfestivaloptredens en een goede vriendin van Van de Krommenacker, was de inspiratiebron voor deze collectie. Zij overleed in 2017 en de ontwerper besloot haar te eren door een collectie aan haar te wijden. Daarvoor maakte hij een emotionele reis in de voetsporen van zijn geliefde vriendin. Een trip naar Oeganda voor het Liliane Fonds, waar Sandra ambassadrice van was, inspireerde hem tot zijn nieuwe collectie 'Out of Africa'.