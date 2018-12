Addy van den Krommenacker eert Sandra Reemer met Afrikaanse collectie

Tijdens een grootse show in de Amsterdamse RAI laat Van den Krommenacker zondag zijn nieuwe collectie zien. De kleding ademt safari, luipaard, wilde Afrikaanse bloemen en modische prints en dat gecombineerd met de vrouwelijkheid en rijke stoffen die iedereen van Addy kent. Een collectie met een verhaal, want de inspiratie komt uit een indrukwekkende reis die de Bossche couturier maakte door Afrika.



"Ondanks dat ik eigenlijk geen tijd had voor een lange reis door Afrika heb ik het toch gedaan. Je ziet een hele andere wereld en komt in contact met gehandicapten, net zoals Sandra dat deed. Ook heb ik er jurken gemaakt met een meisje dat geholpen is door het Liliane Fonds. Het was heel indrukwekkend, en heeft geleid tot de show die in de RAI te zien is."

Vluchteling

Enkele jaren geleden maakte Addy al kennis met Youlty. Een jongen die uit Gambia vluchtte en onder erbarmelijke omstandigheden in Italië terecht kwam. Het land waar Addy zijn tweede thuis heeft en waar een groot deel van zijn ontwerpproces plaatsvindt. Youlty heeft de kans gekregen om een modeopleiding te volgen en is bij Addy aan de slag gegaan in Milaan. Met Youltys verhalen in het achterhoofd en zijn hulp tijdens het werk is ook een groot deel van de collectie tot stand gekomen.

Het zusje en nichtje van Sandra zijn zondag bij de show in de Rai. Op de catwalk, zoals gebruikelijk bij Addy, verschillende internationale topmodellen. Onder wie dit jaar opnieuw het Nederlandse topmodel Silke Hajunga, dat onder meer de covers van Vogue en Elle sierde.