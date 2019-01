Steven bracht bezoekers Efteling zelf thuis toen busjes spoorloos waren: 'Natuurlijk doe je dat'

KAATSHEUVEL - Zo'n 150 tot 200 bezoekers strandden op oudjaarsavond op de parkeerplaats van attractiepark De Efteling, doordat bussen niet op kwamen dagen. Personeel dat vroeg in de ochtend pas klaar was met werken, besloot om de gasten van het park zelf naar huis te rijden. En zo werden alle gestrande bezoekers door de medewerkers in hun privéauto's naar huis gebracht. "We hebben hun avond goed gemaakt."

Na een groots oud-en-nieuwfeest in attractiepark De Efteling zou een aantal bezoekers naar huis worden gebracht door busjes die het park had geregeld. Maar die waren in geen velden of wegen te bekennen. En dus werden er zo'n 50 tot 60 auto's opgetrommeld, vertelt Bosschenaar Robert Cooijmans, die het feest meemaakte.

"We kunnen ze ook zelf naar huis brengen", grapte Esther Schelling tegenover de directie van de Efteling. Zij was op dat moment de duty manager, de 'regisseur' van de avond. Uiteindelijk werd die grap dus echt uitgevoerd en stapte ook zij in de auto. "We zien veel bezoekers als gasten, net zoals de mensen die bij jou thuis over de vloer komen."

Taxichauffeur

Zo zat de werkdag van Steven Kools er om half twee op. Het was inmiddels 2019 maar hij kreeg een belletje of hij nog even wat bezoekers naar huis zou willen brengen met zijn eigen auto. "Als je daarmee hun dag goed kan maken, dan doen we dat graag", zegt Steven, die bij de achtbaan Baron 1898 werkt.

Groepen met bezoekers verzamelden zich op de parkeerplaats, legt Steven uit. "Ze waren ten einde raad. Ze wisten niet hoe ze thuis moesten komen en hoe laat dat dan zou worden." Zijn werkdag liep dus een beetje uit. Samen met een collega tufte Steven in zijn Volkswagen Polo naar Tilburg-Centrum, waar hij een stelletje afzette. "We hebben ze zo toch nog kunnen verrassen. Ze waren ons erg dankbaar en opgelucht dat er een oplossing was."

Uitbetaald

Om vier uur keerde hij terug van zijn rit naar Tilburg. "Daarna hebben we nog wel even een drankje gedaan met collega's. Dat mag dan ook wel." En natuurlijk kreeg Steven gewoon doorbetaald, voor de extra uren die hij maakte. "Kilometervergoeding hebben we ook netjes gekregen."